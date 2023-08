Kiev adverte que Rússia mantém frota do Mar Negro mesmo sem lançadores de mísseis

A porta-voz das Forças de Defesa do Sul do exército ucraniano, Natalia Humeniuk, afirmou que, atualmente, 10 navios russos estão na zona, sem poder de fogo de lançadores de mísseis.

No entanto, sublinhou que as autoridades russas se preparam para instalar um porta-mísseis submarino.

Humeniek indicou também que as forças russas estão a realizar "poderosos exercícios de reconhecimento aéreo" nas proximidades.

"Estamos a observar um aumento da atividade dos veículos aéreos não tripulados e da aviação em geral", afirmou, de acordo com a agência noticiosa Ukrinform.

"É muito provável que, desta forma, estejam a procurar alvos para futuros ataques", disse, antes de afirmar que a zona de segurança para os navios russos parece ter diminuído.

De acordo com as autoridades ucranianas, as tropas russas efetuaram mais de 60 ataques a áreas povoadas na região de Kherson nas últimas 24 horas.

Hoje de manhã cedo, as sirenes de ataque aéreo soaram na capital, Kiev, após uma série de explosões.

O presidente da câmara da cidade, Vitali Klitschko, informou que um hospital pediátrico tinha sido atingido por outro ataque do exército russo ao início da manhã, embora não tenha dado pormenores sobre quaisquer vítimas ou feridos nesta fase.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.