Kiev adverte para "alta probabilidade de ataques com mísseis" da Rússia

Segundo as chefias militares ucranianas, a Rússia destacou perto de 19 batalhões táticos para a região russa de Belgorod, sobre a linha de fronteira com a Ucrânia. Estes batalhões incluem aproximadamente 15.200 operacionais, tanques, baterias de mísseis e outros tipos de armamento.



Em algumas zonas da região de Zaporizhia, as forças russas estão, de acordo com Kiev, a proceder à "apreensão de documentos pessoais da população local sem uma boa razão". As autoridades ucranianas alegam que as forças russas estarão a forçar as populações locais a participar nas comemorações do Dia da Vitória. A Praça Vermelha, em Moscovo, é palco esta segunda-feira do tradicional desfile militar de 9 de maio.



Com base no relatório diário dos seus serviços de informações militares, o Ministério britânico da Defesa afirma que a Rússia está a esgotar as suas munições de precisão. Tal situação deverá resultar no recurso a armamento impreciso, que pode disseminar ainda mais a devastação em solo ucraniano.

O relatório britânico estima que, embora a Rússia tenha afirmado que "as cidades ucranianas estariam, portanto, a salvo de bombardeamentos", as munições imprecisas representam um risco em crescendo.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022



"Isto obrigou à utilização de munições antiquadas, mas disponíveis, que são menos fiáveis, menos precisas e mais facilmente intercetadas", refere o relatório.

Londres acrescenta que a Rússia "provavelmente terá dificuldades para substituir o armamento de precisão que já gastou".

c/ agências