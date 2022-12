Kiev antecipa redução nos ataques de mísseis russos

"Eles (as Forças Armadas russas) não podem manter uma intensidade tão elevada, tanto do ponto de vista da regularidade como do ponto de vista da quantidade", disse o porta-voz da inteligência ucraniana, Andriy Yusov.

O porta-voz deu a entender que o Exército russo estará a entrar numa fase de escassez de munições, depois de ter lançado enormes quantidades de mísseis em parte do território ucraniano.

O representante dos serviços de informações de Defesa da Ucrânia reconheceu que, na quinta-feira, quando a Ucrânia sofreu um ataque maciço, o Exército russo lançou "tudo o que conseguiu", incluindo `drones` de alegada origem iraniana.

"Verificamos que, apesar do ataque maciço de mísseis, a infraestrutura da Ucrânia resistiu e definitivamente resistirá", concluiu Yusov.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.