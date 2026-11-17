Kiev ataca ponte da Crimeia pelo segundo dia consecutivo
O exército ucraniano atacou, pelo segundo dia consecutivo, a ponte da Crimeia, que liga a Rússia a esta região anexada por Moscovo, divulgou na madrugada de hoje uma autoridade russa.
"O inimigo voltou a atacar a ponte da Crimeia. Neste momento, o trânsito está suspenso", divulgou na rede social X Sergei Aksionov, governador da Crimeia nomeado por Moscovo.
Na segunda-feira à noite ataques russos atingiram duas pontes importantes em Kiev, adiantou o presidente da câmara, Vitali Klitschko.
Klitschko detalhou ainda que os ataques danificaram as infraestruturas críticas da cidade, causando interrupções no abastecimento de água e no fornecimento de aquecimento em algumas áreas.
Os jornalistas da agência France-Presse (AFP) ouviram várias explosões fortes, e imagens não verificadas que circulam nas redes sociais pareciam mostrar uma explosão em pelo menos uma das pontes que atravessam o rio Dnieper, na capital ucraniana.
Foram também registadas explosões nas cidades ucranianas de Smila, Kharkiv, Zaporijia, Dnipro, Cherkasy e Pavlohrad.
Na madrugada de segunda-feira, as defesas antiaéreas russas abateram 1.336 drones inimigos num dos maiores ataques ucranianos de toda a guerra contra o território do país vizinho, segundo informou o ministério russo da Defesa.
Nas últimas duas semanas, os ucranianos atacaram cerca de uma dezena de refinarias, incluindo uma na região siberiana de Omsk.
O Presidente ucraniano afirmou que, graças a esses ataques, Kiev conseguiu paralisar 55% das atividades de refinação na Rússia.
Kiev intensificou os ataques após a recusa russa em declarar uma trégua energética nas últimas negociações tripartidas em Abu Dabi e o anúncio oficial de que os líderes das três maiores potências nucleares do mundo, o Presidente russo, Vladimir Putin, o chinês, Xi Jinping, e o norte-americano, Donald Trump, se reunirão esta quinta-feira na China.