Kiev diz que ataques russos a portos do Danúbio atingiram 40.000 toneladas de cereais

"Os russos bombardearam armazéns e silos, danificando perto de 40.000 toneladas de cereais destinados a países africanos, China e Israel", afirmou Kubrakov no Telegram.

O Danúbio foi atingido por ataques de drones (aparelhos não tripulados) russos durante a noite, disse hoje o Gabinete do Procurador-Geral ucraniano, sem especificar que locais tinham sido visados.

Dois pequenos portos fluviais, Reni e Izmail, no sudeste da Ucrânia (região de Odessa), tornaram-se estratégicos para o transporte de cereais através da Roménia.

Reni já tinha sido bombardeado anteriormente, mas desta vez a investigação foi entregue ao Ministério Público de Izmail, o que parece indicar que a destruição tenha ocorrido neste distrito.

Os ataques russos das duas últimas semanas, que têm atingido em particular infraestruturas portuárias e sobretudo na cidade de Odessa (sudoeste), seguem-se ao fim do acordo com a Rússia que permitia a exportação de cereais ucranianos em direção aos mercados a partir do porto de Odessa, no mar Negro.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenzky considerou uma "ameaça para todos, em todos os continente" os ataques lançados hoje contra as instalações portuárias da região de Odessa e acusou a Rússia de terrorismo.

"Os terroristas russos atacaram de novo os portos, os cereais [e assim afetam] a segurança alimentar mundial", escreveu o chefe de Estado ucraniano numa mensagem divulgada pelo sistema digital Telegram citada pela agência Ukrinform.

Zelensky acrescentou que "todos os sistemas operacionais (anti-aéreos) funcionaram de forma efetiva" mas pediu uma "resposta internacional" porque, frisou, os ataques atingem o transporte de cereais para todo o mundo.

O Presidente romeno, Klaus Iohannis, considerou hoje inaceitáveis os "ataques contínuos da Rússia" contra infraestruturas portuárias civis ucranianas no rio Danúbio perto da Roménia.

"Trata-se de crimes de guerra que afetam ainda mais a capacidade da Ucrânia de transferir produtos alimentares para os necessitados em todo o mundo", em cooperação com a Roménia, disse Iohannis nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

A Roménia, membro vizinho da NATO, tem ajudado a Ucrânia a vender os cereais desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

O Danúbio, que nasce na Alemanha e desagua no Mar Negro, é uma importante via comercial para vários países europeus, incluindo a Ucrânia e a Roménia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.