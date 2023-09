Kiev diz ter danificado mais dois navios russos no Mar Negro

"Na manhã de 14 de setembro, as Forças Armadas ucranianas atingiram dois navios de patrulha Projeto 22160 Vasil Bykov da frota de ocupação russa na parte sudoeste do Mar Negro", declarou um breve comunicado do Centro de Comunicação Estratégica Ucraniano sobre o ataque aos dois navios.

"Houve alguns danos", concluiu a nota oficial, sem mais detalhes.

A Rússia utiliza este tipo de navios para defender a Crimeia dos ataques ucranianos por mar e para dificultar a navegação comercial com destino aos portos ucranianos no Mar Negro.

Este ataque é o terceiro em dois dias relatado pelas forças ucranianas contra navios russos e infraestruturas estratégicas na Crimeia e no Mar Negro.

Os serviços da secreta militar e a Marinha da Ucrânia também reivindicaram hoje a destruição de um sistema de mísseis russo Triumf localizado no oeste da Crimeia.

No dia anterior, a Força Aérea ucraniana afirmou que mísseis ucranianos causaram danos a um navio de desembarque e a um submarino da frota russa do Mar Negro ancorados num estaleiro de Sebastopol, que também sofreu estragos.

Nas últimas semanas, a Ucrânia utilizou mísseis marítimos e aéreos e `drones` para atacar bases russas na Crimeia e navios de guerra da frota russa perto da costa daquela península ocupada.

Kiev procura assim aproximar-se dos seus objetivos de interromper as linhas de comunicação russas enquanto decorre a sua contraofensiva no sul do país, recuperar a Crimeia e restaurar a liberdade de navegação no Mar Negro, cujo bloqueio pela Rússia privou as exportações e importações ucranianas do acesso ao mar.

As autoridades ucranianas tinham prometido "novas surpresas" aos russos na Crimeia, que assinalarão dez anos de anexação do território no próximo mês de março.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.