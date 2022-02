Kiev diz ter repelido ataque russo numa das principais ruas da capital

"O ataque foi repelido", disse o exército ucraniano, numa mensagem publicada na rede social Facebook, sem dar pormenores sobre o local exato do confronto.

A publicação era acompanhada por uma imagem que mostrava uma enorme nuvem de fumo no meio de uma área urbana, identificada como avenida da Vitória, durante a noite.

No centro da capital, jornalistas da agência de notícias France Presse indicaram terem ouvido explosões de grande dimensão já nesta madrugada.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, previu que os russos vão "tentar tomar" Kiev durante a noite, num vídeo publicado esta madrugada (sexta-feira à noite em Lisboa).

"Não podemos perder a capital. Dirijo-me aos nossos defensores, homens e mulheres de todas as frentes: esta noite o inimigo vai usar todas as suas forças para romper as nossas defesas da maneira mais vil, dura e desumana", afirmou.

Numa outra declaração, o exército ucraniano reafirmou que "duros combates" continuam em Vasylkiv, cerca de 40 quilómetros a sul de Kiev, onde os russos "estão a tentar desembarcar paraquedistas".

A Ucrânia reivindicou ter abatido vários aviões russos, incluindo um avião de transporte militar Il-76, de grande capacidade, com paraquedistas a bordo.

De acordo com um comunicado do Estado-Maior ucraniano, o avião de transporte foi abatido perto de Vasylkiv.

O exército russo não respondeu ainda à reivindicação ucraniana.

Até agora, a Rússia avançou no território ucraniano ao longo de três eixos: no sul da Crimeia até à cidade de Kherson, ao longo do rio Dnieper; no norte da Bielorrússia até Kiev, em duas rotas para nordeste e noroeste da capital ucraniana; e no leste da cidade russa de Belgorod até à principal cidade industrial de Kharkiv, de acordo com estimativas do Pentágono dos Estados Unidos.

Embora as forças russas tenham chegado aos arredores de Kiev, ainda não entraram no centro da cidade.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e `desnazificar`" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.