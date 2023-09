Kiev e Moscovo trocam acusações em dia de visita de Kim Jong-Un à Rússia

Num outro ataque na cidade ucraniana Avdiivka, ficaram feridas duas mulheres.Do outro lado, o, disse Likhachev, citado pela agência Interfax, acrescentando que não há registo de vítimas.Na opinião do diretor da empresa nuclear estatal, esta é uma “resposta” de Kiev às eleições organizadas pela Rússia nas quatro regiões anexadas à Ucrânia em setembro de 2022, incluindo Zaporizhia.

"Entendo que foi uma resposta às eleições. As eleições em Energodar foram mais ativas do que no resto da região de Zaporizhia, a julgar pelos resultados do partido Rússia Unida, daí a pressão", disse, referindo que segundo as autoridades eleitorais russas, nesta região o partido do Kremlin, Rússia Unida, obteve mais de 80 por cento dos votos.





Também esta terça-feira, o presidente russo congratulou-se com o facto de "270 mil russos se terem juntado voluntariamente" às fileiras do Exército e dos grupos de voluntários que combatem na Ucrânia.



"Efetuámos uma mobilização parcial e foram alistadas 300 mil pessoas. Nos últimos seis ou sete meses, 270 mil pessoas assinaram voluntariamente contratos para servir nas Forças Armadas e nas unidades de voluntários", disse Putin durante um discursos no Fórum Económico do Oriente, estimando que entre mil e 1.500 pessoas estão a assinar contratos todos os dias.



Por outro lado, Putin disse que a entrega de aviões de combate F-16 pelo "Ocidente a Kiev" só vai "prolongar o conflito na Ucrânia".



"Vão entregar (caças) F-16. Isso vai mudar alguma coisa? Não me parece. Só vai prolongar o conflito", declarou Putin, referindo-se ao apoio dos países aliados da Ucrânia.



Líder norte-coreano na Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou nas últimas horas à Rússia, para se encontrar o presidente do país, Vladimir Putin.



O encontro entre Putin e Kim, que viajou acompanhado de uma delegação de responsáveis militares que gerem o armamento nuclear norte-coreano, tem suscitado preocupações por parte de países ocidentais, que receiam um potencial negócio de armas para a guerra na Ucrânia. Os rumores sobre a deslocação de Kim Jong-un começaram a circular há uma semana, com Washington a suspeitar que Moscovo, isolado do Ocidente desde o ataque à Ucrânia, pretende adquirir equipamento militar ao aliado norte-coreano.



A concretização deste negócio resultará inevitavelmente em “novas sanções” por parte dos Estados Unidos, alertou novamente na segunda-feira a diplomacia norte-americana.



Num comunicado divulgado pelo Kremlin é referido que a viagem do líder norte-coreano é “a convite do presidente russo”, de acordo com a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu, antes do anúncio oficial da viagem, não estar prevista qualquer reunião entre os dois líderes no âmbito do fórum, em Vladivostok.





O porta-voz do Kremlin adiantou ainda que Putin ia oferecer um almoço de Estado a Kim e que os dois se encontrariam “lado a lado, se necessário”.



“Procuramos construir relações boas e mutuamente benéficas com a Coreia do Norte”.





A KCNA afirmou, sem mais pormenores, que Kim "terá uma reunião e conversará com o camarada Putin durante a visita".



Kim Jong-Un não saía da Coreia do Norte desde o início da pandemia de covid-19, em 2020.