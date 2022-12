Kiev foi de novo atacada

Algumas zonas estão sem energia.



Kherson já tinha sido atacada durante a madrugada. A região que foi libertada há algumas semanas tem sido alvo de bombardeamentos constantes.



Uma situação que pode piorar e até alastrar a todo o país nas próximas horas.



O ministro da Defesa ucraniano alertou para isso mesmo numa comunicação que fez nas redes sociais.



Reznikov diz que a Rússia se prepara para fechar as fronteiras aos homens com mais de 18 anos, ao mesmo tempo que avança com uma nova vaga de mobilização, assim como vai decretar a lei marcial.