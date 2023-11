Kiev pede avanços da UE sobre bens russos congelados para pagar reconstrução

A Ucrânia pede que a União Europeia acelere o plano para usar ativos congelados russos para pagar a reconstrução ucraniana, por ser "justo" que a Rússia pague pelos danos, e vê como "desafiante" a indefinição europeia sobre financiamento.

"É preciso acelerar a discussão. [...] A Rússia tem de pagar e é por isso que entendemos que os bens congelados devem ser usados para tal, é justo que paguem por todos os danos", declarou a primeira vice-primeira-ministra e ministra da Economia ucraniana, Yuliia Svyrydenko.

Falando à imprensa europeia que acompanhou a visita do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, à capital ucraniana, Kiev, a três semanas de os líderes União Europeia (UE) decidirem sobre o início de negociações formais com a Ucrânia, a responsável acrescentou que esta alocação das verbas também ajudaria ao regresso de ucranianos ao país.

"O maior desafio que temos é o de trazer ucranianos de volta e, para isso, temos de começar a reconstrução e criar condições para que voltem", adiantou Yuliia Svyrydenko.

De momento, de acordo com a governante, a Ucrânia tem necessidades financeiras de 41 mil milhões de euros para o próximo ano, que dependem do apoio macrofinanceiro de parceiros como a UE.

Questionada sobre a indefinição europeia sobre a continuação da ajuda financeira ao país, nomeadamente através de uma nova reserva de 50 mil milhões de euros, por haver bloqueios internos no bloco comunitário, a responsável ucraniana admitiu que "seria muito desafiante" não receber tais verbas europeias.

"Já estamos a contar com o apoio europeu", admitiu.

A posição surge quando a Comissão Europeia está a preparar uma proposta jurídica sem precedentes para utilizar os lucros gerados pelos bens estatais russos congelados na UE para a reconstrução da Ucrânia.

Reunidos no final de outubro em Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo da UE defenderam, nas conclusões da cimeira europeia, que "são necessários progressos decisivos, em coordenação com os parceiros, no que respeita à forma como quaisquer receitas extraordinárias detidas por entidades privadas que provenham diretamente dos bens imobilizados da Rússia poderão ser aplicadas no apoio à Ucrânia e recuperação e reconstrução do país".

Os 27 Estados-membros da UE já congelaram mais de 200 mil milhões de euros em ativos do banco central russo e outros 30 mil milhões em ativos privados de oligarcas russos devido à política de sanções que prosseguida desde a invasão em fevereiro de 2022. Grande parte destas verbas foi retida pela Bélgica.

Em estudo pelo executivo comunitário está como é que a proposta legal pode avançar, por se tratar de um feito jurídico sem precedentes, fortemente defendido pela Ucrânia e pelos seus aliados, mas que causa divergências entre os 27.

Outra das preocupações incide sobre os efeitos para a estabilidade financeira e monetária.

Usar os ativos russos para financiar a reconstrução da Ucrânia permitiria aliviar o peso que recai sobre o orçamento da UE.