Kiev pede reunião de urgência do Conselho Permanente da OSCE

"Continuaremos a exigir transparência da Rússia, que se recusou a participar da reunião de ontem (terça-feira), ao abrigo do Documento de Viena. A Ucrânia convoca uma reunião conjunta do Conselho Permanente da OSCE e do Fórum para Cooperação em Segurança", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, na sua conta da rede social Twitter.

Na passada semana, a Ucrânia invocou o Documento de Viena sobre Redução de Riscos para pressionar a Rússia a fornecer explicações sobre as atividades militares na fronteira ucraniana.

O Governo ucraniano quer que o Conselho Permanente da OSCE reúna nas próximas 24 horas, no sentido de pressionar Moscovo a dar esclarecimentos mais precisos sobre essa atividade militar junto das fronteiras ucranianas, em particular sobre a retirada parcial dessas forças, anunciada pelo Kremlin na terça-feira.

O atual presidente da OSCE, o chefe da diplomacia polaca Zbigniew Rau, reuniu na terça-feira em Moscovo com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, para discutir o fortalecimento da cooperação entre a organização europeia e a Federação Russa.

Rau viajou até à capital russa acompanhado pelo diplomata finlandês Mikko Kinnunen, representante especial da OSCE para a Ucrânia e elemento do grupo de contacto trilateral, criado em 2014, que inclui a Rússia e a Ucrânia.