Kiev perdeu efeito surpresa mas está a guardar trunfos, defende analista

"Não houve efeito surpresa. A Rússia soube preparar-se para esta contraofensiva. Mas Kiev ainda não usou grande parte do equipamento que tem destinado para esta fase da guerra", defendeu Mason Clark, analista sénior da equipa sobre a Rússia do ISW, um `think tank` com sede em Washington, durante uma vídeoconferência em que a agência Lusa participou.

Para este especialista, a Rússia tem sido eficaz em repelir os sucessivos ataques desta contraofensiva, obrigando Kiev a resguardar-se mais do que provavelmente tinha previsto inicialmente.

"Mas também ainda não se viram grandes esforços por parte das forças ucranianas. Acredito que a Ucrânia poderá obter sucessos mais à frente", explicou Clark, que, por isso, disse estar convencido de que o conflito não tem um fim próximo à vista, sendo muito provável que se prolongue para 2024.

Os lentos avanços que Kiev já reconheceu podem ser explicados, segundo este analista, pelo facto de as forças ucranianas estarem a confrontar-se com unidades militares russas muito eficazes e que parecem ter tido tempo para se preparar para esta ofensiva.

Por outro lado, Kiev parece querer guardar equipamento e efetivos para outros momentos desta fase da guerra, tendo para já insistido numa fórmula mista de infantaria e de artilharia, em grande parte treinadas por países-membros da NATO, que procura causar desgaste no lado russo, de acordo com a leitura feita pelos analistas do ISW.

"Apesar de não ter havido um efeito surpresa, em termos estratégicos, vão subsistindo alguma surpresas táticas, que obrigam as forças russas a pequenos recuos", explicou Mason Clark.

Para este especialista do ISW, a impossibilidade de recorrer a meios aéreos por parte da Ucrânia também ajudam a explicar a incapacidade de obter grandes sucessos no campo de batalha.

"Mas a verdade é que a Rússia também não tem tirado proveito da sua supremacia aérea", reconheceu Clark, para quem esta ausência de recurso sistemático a aviões de combate é uma das marcas distintivas deste conflito.

Para Clark, um dos problemas com que as forças comandadas por Moscovo se têm deparado nesta fase é o da insubordinação crescente de grupos de mercenários, que frequentes vezes enfrentam as forças convencionais russas em campo de batalha.

"A maior parte das vezes, esses confrontos devem-se a insatisfação desses mercenários, por discordância com instruções dadas ou por falhas nos compromissos assumidos por parte de Moscovo", disse o analista.

