Kiev reclama a detenção de sete bancários na Hungria

"Em Budapeste, as autoridades húngaras fizeram sete cidadãos ucranianos reféns", disse Sibiga, nas redes sociais, adiantando que os cidadãos ucranianos estavam em viagem da Áustria para a Ucrânia, em dois veículos, transportando dinheiro, uma tarefa descrita como rotineira entre os bancos públicos dos dois países.

Sibiga acusou também as autoridades húngaras de "roubarem" o dinheiro na posse daqueles funcionários do Oschadbank.

Segundo comunicado do banco ucraniano, os camiões apreendidos pelos húngaros continham 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e nove quilos de ouro, tendo sido toda a carga declarada de acordo com a lei.

O responsável governamental da Ucrânia e o banco exigiram a libertação imediata dos funcionários e uma completa investigação ao incidente.

A Hungria está a bloquear a emissão de dívida dentro da União Europeia (UE) necessária para começar a financiar o empréstimo de 90 mil milhões de euros acordado pelos 27 estados-membros, em dezembro, para a Ucrânia.

Budapeste afirma que não vai aprovar emissão da dívida até que a Ucrânia restabeleça o trânsito de petróleo russo através de seu território para a Hungria pelo oleoduto Druzhba, que está fechado desde que a Rússia tomou posse de um de seus projetos de infraestrutura na Ucrânia, em 27 de janeiro.