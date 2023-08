Kiev reclama avanços no sul do país e Moscovo no leste

"As Forças Armadas ucranianas continuam as suas operações ofensivas nas áreas de Bakhmut (leste), Melitopol e Berdyansk (sul)", informou o Estado-Maior do Exército Ucraniano no seu relatório diário.

Segundo os militares ucranianos, as suas forças consolidaram as suas conquistas na zona de Urozhaine (Zaporijia) e entrincheiraram-se no sul da cidade, considerada chave para o futuro avanço para a costa do Mar de Azov.

O avanço das forças de Kiev também é confirmado no seu relatório diário do Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW), que confirma a recuperação de Urozhaine.

Além disso, o exército ucraniano avançou para o nordeste da vila estratégica de Robotyne, também em Zaporijia, e "provavelmente fez grandes avanços" em áreas adjacentes, observa o ISW.

Kiev vem relatando combates intensos nesta área há várias semanas, algo que os `blogs` militares russos também confirmam.

Segundo a revista Forbes, em Robotyne a Ucrânia terá implantado uma das suas unidades "mais poderosas", numa referência à 82.ª Brigada de Assalto Aéreo, equipada com veículos blindados Marder e Stryker e tanques Challenger 2.

Paralelamente, a Guarda Nacional Ucraniana anunciou oficialmente o retorno às frentes de combate do batalhão nacionalista Azov, cujos membros, considerados terroristas pela Rússia, participaram ativamente da defesa do porto de Mariupol, tomado por Moscovo em maio de 2022.

O Exército russo reclamou, por sua vez, avanços nas frentes de Donetsk e Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

"Na frente de Donetsk, unidades do grupo militar Sul (...) repeliram quatro ataques do Exército ucraniano nas proximidades das cidades de Zaliznyanske, Staromikhailivka e Krasnohirivka. Os grupos de assalto realizaram ações ofensivas bem-sucedidas e melhoraram suas posições na linha de frente", disse o porta-voz militar Igor Konashenkov.

Além disso, destacou que na frente de Kupiansk, na região oriental de Kharkiv, "unidades do grupo ocidental melhoraram as suas posições (...) com o apoio da aviação e da artilharia".

Enquanto isso, representantes impostos pela Rússia nas regiões ucranianas anexadas negaram que Kiev tivesse tomado o controlo de Urozhaine, uma cidade localizada na segunda linha de defesa da Rússia.

Também hoje, a Frota do Báltico da Marinha Russa anunciou ter realizado a prática de fogo de artilharia contra alvos aéreos, navios de guerra e, em particular, drones aquáticos, recentemente usados pelo Exército ucraniano para atacar alvos russos no Mar Negro.

Os exercícios, na terça-feira, foram realizados com peças de artilharia de 76,2 e 30 milímetros por um grupo de ataque naval composto pelos navios "Alexin" e "Kabardino-Balkaria", segundo a mesma fonte.

A ajuda ocidental continua a chegar à Ucrânia, mas as autoridades de Kiev admitiram que não esperam receber este ano os tão esperados caças F-16 fabricados nos EUA, apesar de os seus pilotos estarem "prontos" para receber formação em solo europeu.

"É claro que a Ucrânia não receberá no outono ou no inverno os F-16 necessários para a nossa defesa", disse o porta-voz das forças aéreas, Yuriy Ignat, acrescentando que não vai "esconder à nação" essa realidade.

"Precisamos desses caças, seja no final deste ano ou no início do ano que vem ou mais tarde. Não temos outra escolha", acrescentou o porta-voz.

Ignat também destacou que os pilotos ucranianos estão prontos para receber a formação necessária e expressou a sua esperança de que não haja "atrasos" nesse processo.

Simultaneamente, o governo alemão anunciou hoje a entrega de outro pacote de ajuda militar à Ucrânia, que inclui dois sistemas de defesa aérea IRIS-T, radares de alerta precoce GO12 e mais de 4.500 cartuchos de munições de 155 milímetros.

Os anúncios sobre novos pacotes de ajuda coincidem com declarações do ex-presidente francês Nicolás Sarkozy, que defendeu o estatuto neutro da Ucrânia e afirmou que uma saída para os territórios disputados entre os dois países é a realização de referendos reconhecidos internacionalmente, aos quais Kiev respondeu com a exigência de "não comercializar" os seus territórios.