Kiev reforça tropas em Avdiivka. EUA avisam que cidade "corre risco de cair" para os russos

A cidade ucraniana Avdiivka, situada no leste do país, está a ser alvo de fortes ataques por parte da Rússia, que fez grandes avanços militares nos últimos dias naquela região."E porque o Congresso ainda não aprovou a lei suplementar, não fomos capazes de fornecer à Ucrânia as munições de que necessita desesperadamente para interromper estes ataques russos”, explicou.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu fazer tudo para “salvar o maior número possível de vidas ucranianas”.

Avdiivka é uma cidade de importância considerada estratégica, dado que é vista como uma porta de entrada para a vizinha Donetsk, capital regional ucraniana tomada por combatentes apoiados pela Rússia em 2014 e posteriormente anexada ilegitimamente por Moscovo.

O exército ucraniano anunciou esta sexta-feira que está a reforçar as suas tropas que se mantêm “firmes” na cidade de Avdiivka., anunciou o exército ucraniano nas redes sociais, garantindo que a defesa ucraniana “continua a repelir o inimigo que tenta cercar Avdiivka e os soldados ucranianos resistem”.O general ucraniano que controla aquela área confirmou que a cidade está a ser palco de “combates ferozes”, mas garantiu que as suas tropas “estão a utilizar todas as forças e meios disponíveis para conter o inimigo”.Oleksandr Tarnavsky indicou também que as forças ucranianas estão a estabelecer novas posições defensivas em torno de Avdiivka, sinalizando uma possível retirada face às vagas de ataques russos que se intensificaram desde outubro do ano passado.“Foram estabelecidas novas posições e continuam a ser instaladas poderosas fortificações, tendo em conta todos os cenários possíveis”, disse o comandante.

“Armados apenas com espingardas de assalto”

Em declarações à BBC , alguns soldados ucranianos admitiram estar “irritados” porque não têm munições suficientes para responder à agressão russa.No início desta semana, o Senado dos EUA aprovou um pacote de assistência militar de 95,34 mil milhões de dólares, dos quais 60 mil milhões são destinados à Ucrânia.O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou na quinta-feira que este impasse na aprovação da ajuda militar à Ucrânia por parte dos EUA já está a ter impacto no campo de batalha.Por outro lado, no início de fevereiro, a União Europeia chegou a acordo sobre a ajuda de 50 mil milhões de euros à Ucrânia – um pacote que estava bloqueado devido à falta de luz verde por parte da Hungria.

Esta quinta-feira, Portugal anunciou que vai avançar com mais um milhão de euros para a compra de munições para a Ucrânia. O anúncio foi feito pela ministra da Defesa, em Bruxelas, na reunião da NATO.