Kiev regista mais de 350 civis mortos na invasão russa

As autoridades ucranianas informaram ainda que se registaram pelo menos 1.684 feridos, entre os quais 116 crianças.



No comunicado do Ministério não foi indicado o número de baixas entre as forças armadas da Ucrânia.



A Rússia afirmou que as tropas têm como alvo apenas instalações militares ucranianas e disse que a população civil ucraniana não está em perigo.



Moscovo não divulgou qualquer informação sobre baixas entre as tropas.



A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.