Kiev reivindica reconquista de cinco localidades da região de Kherson

"As Forças Armadas da Ucrânia libertaram cinco localidades no distrito de Beryslav, região de Kherson: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka, Chervone", anunciou em comunicado a Presidência ucraniana.

As tropas da Ucrânia estão há várias semanas empenhadas numa contraofensiva na região controlada pelas forças russas desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.As operações militares contra as forças russas naquela região meridional ganharam fôlego em outubro, de acordo com Kiev - em particular perto do Rio Dniepre, a sul da cidade industrial de Kryvyi Rig.



Esta contraofensiva tem por objetivo, segundo as autoridades ucranianas, impactar as linhas de abastecimento das tropas da Federação Russa.



Kherson é uma da quatro regiões recentemente anexadas pela Rússia de Putin, num processo rejeitado em toda a linha pelo Ocidente.



A Rússia voltou a atingir, na terça-feira, diferentes cidades ucranianas.

As Nações Unidas vieram avisar que a escolha deste tipo de alvos constitui crime de guerra.

c/ agências