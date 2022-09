Kiev retira acreditação a embaixador iraniano. Teerão parte para resposta "proporcional"

A reação do regime dospartiu do porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros.Na sexta-feira, as autoridades ucranianas anunciaram a intenção dea trabalhar na representação do Irão em Kiev. Isto por causa da decisão iraniana de forneceràs forças russas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou mesmo o gesto de Teerão como “uma colaboração com o mal”.

Iran has decided to support Russia by giving modern drones to backward country for the murders of Ukrainians. After years of sanctions, isolation, an abominable reputation – Iran’s elite still has not realized how to rise from the bottom of civilization. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Nas palavras do porta-voz iraniano,alegadamente alimentado por entidades externas às relações entre Irão e Ucrânia.O diário iraniano, cuja liderança é nomeada pelo guia supremo do Irão, oAli Khamenei, escreve este sábado que foram já vendidas “centenas dearmados”., indica o mesmo jornal, citado pela agência Reuters.O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak escreveu também este sábado no Twitter que o Irão está a apoiar a Rússia “ao fornecermodernos a um país atrasado para os assassínios de ucranianos”.

“Sério golpe”

Segundo o comando militar do sul da Ucrânia, tAs forças da Rússia terão também começado a recorrer ao modelo iraniano Mohajer-6, de maiores dimensões.. Foi desta forma que reagiu o Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.

A mensagem do Governo ucraniano foi entregue ao representante diplomático interino do Irão em Kiev, uma vez que o embaixador Manouchehr Moradi se encontra fora do país.