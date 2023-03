Kiev sob recolher obrigatório durante a noite

Até ao próximo domingo, há recolher obrigatório na capital da Ucrânia entre as 23h00 e as 5h00. Um reforço de segurança que vigora numa altura em que o ministro russo da Defesa promete mais armas e munições às tropas que combatem no leste do país invadido.

Sergei Shoigu reuniu-se com vários comandantes que lideram as operações no terreno para falar da estratégia de combate. Está confiante numa vitória em Bakhmut.



Aquela cidade ucraniana resiste, apesar de as imagens mostrarem um cenário de devastação.