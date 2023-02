Kiev vai lançar um "Manual de Primeiros Socorros em Psicologia"

Marko Djurica - Reuters

Já a pensar no pós-guerra, as autoridades de Kiev vão lançar um "Manual de Primeiros Socorros em Psicologia". Quase um ano depois do início do conflito, a ONU estima que 8 milhões de ucranianos estejam deslocados.