Kim Jong-un inspeciona satélite espião "pronto a ser instalado"

Kim visitou com a filha o comité criado na capital do país, Pyongyang, para o lançamento do aparelho, de acordo com imagens divulgadas esta quarta-feira pela agência de notícias estatal KCNA.

"Depois de se ter familiarizado em pormenor com o trabalho do comité, inspecionou o satélite de reconhecimento militar n.º 1, que está pronto a ser instalado após a verificação final da montagem geral e testes ambientais", referiu a KCNA.

As imagens divulgadas mostram o satélite deliberadamente desfocado, colocado numa plataforma e ligado a cabos, enquanto Kim e a filha, de toucas, batas brancas e com umas capas a cobrir os sapatos para evitar a entrada de sujidade no recinto, recebem explicações de cientistas.

Têm surgido dúvidas quanto à capacidade deste satélite, com alguns analistas sul-coreanos a afirmarem que nas fotografias que vieram a público este parece demasiado pequeno e mal concebido para suportar imagens de alta resolução. As fotografias que meios de comunicação norte-coreanos divulgaram de lançamentos de mísseis anteriores eram de baixa resolução.

Kim "aprovou o futuro plano de ação do comité preparatório", afirmou que "o lançamento bem sucedido do satélite de reconhecimento militar é uma exigência urgente, dado o atual ambiente de segurança no país" e acrescentou que seria também "um claro passo em frente" no "campo da investigação espacial" para a Coreia do Norte, notou a agência.

Recentemente, foram retomados os trabalhos de modernização da base de lançamento espacial de Sohae, no noroeste do país, embora os peritos considerem que ainda há muito trabalho a fazer antes de poder ser lançado um satélite a partir do local.

Alguns peritos, citados pela agência de notícias Efe, não excluem a possibilidade de o regime optar por lançar este satélite de reconhecimento a partir de uma plataforma móvel.