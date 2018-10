Kim Jong-un permite inspeção a local de testes nucleares

RTP08 Out, 2018, 18:32 / atualizado em 08 Out, 2018, 19:11 | Mundo

Mike Pompeo contou aos jornalistas em Seoul que Jong-un concordou em abrir as instalações de Punggye-ri, onde seis testes nucleares foram conduzidos desde 2006. A Coreia do Norte diz ter destruído o local, tendo este ficado inutilizado, e pretende agora prová-lo.



A inspeção ainda não tem data definida mas, segundo Pompeo, vai ocorrer “assim que as questões logísticas forem resolvidas. (...) É necessária muita logística para que possamos efetuar a visita”, declarou.



O secretário de Estado disse ainda esperar que Kim Jong-un permita que os inspetores visitem, além de Punggye-ri, uma instalação de testes de motores com mísseis, que se acredita que esteja situada na cidade de Tongchang-ri e que o regime norte-coreano garante ter já começado a desmantelar.



Em maio, Pyongyang não cumpriu com a promessa de permitir que a demolição de Punggye-ri fosse acompanhada por inspetores, o que colocou dúvidas à firmeza do compromisso coreano de desnuclearização da península acordado na reunião de junho, em Singapura, entre Kim Jong-un e Donald Trump.Desde que os dois líderes se encontraram, as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte conheceram alhuns retrocessos, com Trump a cancelar mesmo uma visita de Mike Pompeo a Pyongyang, em agosto, argumentando que a Coreia não estava a cumprir o acordo.Agora, Pompeo revelou que uma segunda cimeira com os dois líderes deverá ter lugar “em breve”. Estão ainda planeadas “discussões de grupo mais frequentes” do que em qualquer outro momento da história, acrescentou.O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse concordar com uma nova cimeira entre Trump e Kim, acreditando que esta poderia significar “um passo decisivo na direção da desnuclearização e da paz na Península Coreana”.