Kim Jong-un supervisiona disparos de sistema de lançador múltiplo de foguetes

As imagens mostram Kim, vestido com um casaco de cabedal castanho, ao lado de generais, a sorrir enquanto observa o que parece ser o lançamento simultâneo de 18 projéteis.

O teste envolveu "subunidades muito grandes de lançadores múltiplos de foguetes", informou a KCNA.

Fotos dos exercícios mostram um lançador que Pyongyang diz ser capaz de disparar ogivas nucleares.

As manobras são "uma oportunidade para demonstrar claramente as consequências" que os "rivais enfrentarão se provocarem" a Coreia do Norte, segundo a KCNA.

Pyongyang "não hesitará em levar a cabo um ataque preventivo, invocando o direito à autodefesa a qualquer momento", acrescentou a agência, acrescentando que os foguetes lançados "atingiram com precisão um alvo numa ilha a 365 quilómetros".

Analistas temem que a Coreia do Norte esteja a testar armas e a aumentar a produção antes de as enviar para a Rússia para serem utilizadas na guerra na Ucrânia, algo que o regime norte-coreano tem negado.

Na quinta-feira, o exército da Coreia do Sul detetou o lançamento por parte de Pyongyang de cerca de dez mísseis balísticos de curto alcance, descrevendo a operação como "uma provocação".

O porta-voz do departamento de Estado dos EUA denunciou "um comportamento perigoso que representa uma séria ameaça para a península coreana".