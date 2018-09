Kinsaha autoriza reunião da oposição para definir candidato às eleições na RDCongo

Lusa27 Set, 2018, 21:07 | Mundo

Numa carta a que a agência France Press teve acesso, André Kimbuta deu autorização "à atividade política de sábado, às 15:00 horas (mesma hora em Lisboa)", que permitirá aos partidos da oposição encontrar um candidato único às presidenciais de 23 de dezembro, para concorrer contra o delfim de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.

"Convido-os a velarem, no decorrer da vossa atividade, pelo estrito respeito pelas disposições da lei quanto às manifestações e reuniões públicas", afirmou André Kimbuta.

O prefeito pediu aos organizadores para "entrarem em contacto" com o chefe da polícia "para necessidades de segurança".

Até ao presente, Emmanuel Ramazani Shadary, o presidente do partido histórico da oposição UDPS, Félix Tshisekedi, e o ex-presidente da Assembleia Nacional Vital Kamerhe.

A campanha eleitoral deve iniciar-se em 22 de novembro, mesmo que as contestações persistam em redor do procedimento de voto - dispositivo eletrónico - e do caderno eleitoral.

Uma vintena de jovens do movimento pró-democrático Luta para a Mudança (Lucha, na designação em francês) foram interpelados pela polícia durante uma manifestação, junto à sede do Governo, contra o dispositivo eletrónico, um ecrã tátil que a comissão eleitoral prevê utilizar em dezembro.

No exílio, o opositor Moise Katumbi acusou o poder de impedir a sua candidatura.

O antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba foi impossibilitado de candidatar-se por causa de uma condenação aplicada pelo Tribunal Penal Internacional.

Na terça-feira, o Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, garantiu, numa intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, que as eleições presidenciais previstas para 23 de dezembro serão "tranquilas e credíveis".

"Tudo se fará para garantir que serão eleições tranquilas e credíveis, a fim de consolidar a estabilidade política e económica que tanto precisa a RD Congo", afirmou Kabila, impedido de se recandidatar pela Constituição e que apoia o independente Emmanuel Ramazani Shadary.

Kabila está no poder desde janeiro de 2001, depois do assassinato do seu pai, Laurent Kabila.