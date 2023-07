Dezenas de deputados envolveram-se em confrontos verbais e físicos no parlamento do Kosovo. A confusão começou quando um membro da oposição atirou água ao primeiro-ministro.

Em debate estavam medidas para aliviar as tensões com a população sérvia no norte do país.



A situação acabou por escalar para confrontos físicos.



O primeiro-ministro teve mesmo de ser retirado do edifício.