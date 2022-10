Kosovo prolonga por três semanas ultimato a sérvios sobre matrículas de veículos

O primeiro-ministro do Kosovo, o ultranacionalista Albin Kurti, declarou que a decisão será aplicada "por fases", perante o fim, na próxima segunda-feira, do prazo inicialmente definido.

A partir de 21 de novembro, e durante dois meses, a posse de matrículas sérvias será penalizada com multas e, entre 21 de janeiro e 21 de abril, será permitido o uso de placas de matrícula provisórias.

Assim, a entrada em vigor do uso obrigatório de matrículas oficiais do Kosovo pelos sérvios-kosovares fica adiada até 22 de abril.

"Com a aplicação por fases da decisão, estamos a mostrar a nossa seriedade em tornar eficaz, sem falhas, a medida que adotámos e dar oportunidade a todos os que queiram integrar-se", disse Kurti.

Com o objetivo de evitar as fortes tensões desencadeadas por esta questão, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) tinham pedido a Pristina para prolongar por dez meses o prazo dado aos sérvios-kosovares para mudarem as chapas de matrícula das respetivas viaturas.

A exigência do Governo do Kosovo de mudança das placas abrange os cerca de 10.000 sérvios-kosovares que têm matrículas emitidas pela Sérvia e se recusam a trocá-las pelas kosovares.

A Lista Sérvia, principal formação política sérvio-kosovar, anunciou que haverá uma "resposta e veemente resistência do povo sérvio" assim que for enviada a um sérvio-kosovar a primeira multa por ter uma matrícula sérvia no seu veículo.

Para os sérvios, a medida de Pristina é um ataque aos seus direitos e liberdade de circulação.

Sob mediação da UE, ambos os países tinham acordado desbloquear o seu conflito sobre esta matéria com o reconhecimento mútuo dos documentos de identidade e adiar até 31 de outubro a aplicação da norma sobre as matrículas.

A antiga província sérvia do Kosovo, habitada por uma maioria albanesa, proclamou em 2008 a sua independência, que a Sérvia não reconhece, e os dois países mantêm um difícil diálogo sob os auspícios da UE para normalizar as suas relações.