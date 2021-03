Koweit recupera arquivos roubados pelo exército iraniano 30 anos depois

Segundo a agência France-Presse (AFP), este é o terceiro lote de arquivos devolvido ao Koweit desde 2019, de acordo com as autoridades do Koweit e do Iraque.

Os arquivos devolvidos este domingo "pertencem, entre outros, à Universidade do Kuwait e ao Ministério da Informação do Kuwait", precisou aos jornalistas um alto funcionário do Ministério das Relações Estrangeiras do Kuwait, Nasser al-Hayne, citado pela AFP.

Já um representante do Ministério das Relações Estrangeiras do Iraque, Gahtane al-Janabi, disse que o Kuwait tinha informado o Iraque recentemente da lista dos arquivos furtados.

O exército de Saddam Hussein invadiu o Koweit a 02 de agosto de 1990 e foi expulso no final de fevereiro de 1991 por uma coaligação militar liderada pelos Estados Unidos. Saddam Hussein foi afastado do poder em 2003.

Os dois países levaram 20 anos a normalizar as suas relações e as Nações Unidas não suspenderam as sanções impostas ao Iraque até 2020.

Em 30 anos, o Iraque pagou compensações de 51 mil milhões de dólares ao Koweit e os dois países não delimitaram as suas fronteiras marítimas enquanto o caso do desaparecimento do arquivo do Koweit continuava aberto.