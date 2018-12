Kramp-Karrenbauer será a sucessora de Merkel

RTP07 Dez, 2018, 16:20 / atualizado em 07 Dez, 2018, 17:48 | Mundo



Segundo Der Spiegel , a secretária-geral da CDU e antiga chefe do Governo regional do Sarre ganhou a segunda volta com 517 votos num total de 999 - uma maioria tangencialo, com 52 por cento dos votos contra os 48 por cento do seu adversário, Friedrich Merz.





O candidato, proponente duma acentuação direitista da política do partido, recebera em vésperas da eleição o apoio do antigo ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble.







O ministro da Saúde Jens Spahn concorrera também na primeira volta, obtendo aí 157 votos, contra os 450 Stimmen de Kramp-Karrenbauer e os 392 de Merz.





A nova dirigente do partido tinha desdramatizado a eleição logo na primeira volta, afirmando que "nenhum de nós os três será o descalabro deste partido".





O seu discurso foi o de reclamar para a CDU um lugar sem complexos de inferioridade no espectro político, e sem pretensões de mimetizar "populistas, egoistas e autocratas".







Merkel despediu-se da chefia do partido - mas não, por enquanto, do cargo de chanceler -, após 18 anos de exercício, com um discurso de apelo à unidade. Os 1001 delegados do Congresso realizado em Hamburgo dispensaram-lhe, no final do discurso, um aplauso apoteótico, longo de 10 minutos.





O Congresso prosseguirá amanhã, sábado, com uma votação sobre a atitude a adoptar perante o Pacto para as Migrações, tal como ele é preconizado pela ONU.