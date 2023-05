Kremlin acusa Ucrânia de tentar matar Putin com dois `drones`

(em atualização)







Num comunicado divulgado na página oficial, o Kremlin acusou "o regime de Kiev" de tentat "atacar a residência do Presidente russo no Kremlin". Segundo a Presidência ruusa, as forças militares intercetaram, durante a noite passada, dois aparelhos aéreos não tripulados "que se dirigiam para o Kremlin".



Os dois 'drones' inutilizados caíram dentro do recinto sem provocar danos ou feridos e Vladimir Putin "continua a trabalhar como habitualmente", acrescentou o Kremlin.



"Estas ações são um ataque terrorista planeado, um atentado contra a vida do presidente da Federação Russa cometido nas vésperas do Dia da Vitória e do desfile militar de 9 de maio", lê-se no comunicado, em que se reserva "o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando se considere oportuno".