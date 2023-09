Kremlin acusa Ucrânia de usar drones australianos para atacar a Rússia

"Acontece que os drones australianos estão a ser usados para atingir alvos da Rússia", afirmou a porta-voz Maria Zakharova esta terça-feira, em resposta a questões sobre um ataque contra um aeródromo perto da cidade russa de Kursk.



Camberra ainda não comentou as informações russas, cujo maior objetivo poderá ser a desvalorização da capacidade ucraniana em produzir drones com maior precisão, alcance e carga explosiva.







Este fim-de-semana, o Governo ucraniano anunciou que a sua produção doméstica de drones deverá aumentar durante o outono , graças a um relaxamento de regras e regulamentos que tem facilitado a produção destes engenhos até em garagens.





O crescente número de ataques com drones contra território, cidades e alvos militares da Rússia, parece comprovar a tese do investimento militar ucraniano neste tipo de engenhos.







A semana passada, o jornal australiano Sidney Morning Herald noticiou contudo que o ataque ao aeródromo de Kursk tinha sido efetuado usando engenhos australianos e não ucranianos, alegação confirmada esta terça-feira pela porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.





Para Zakharova, a responsabilidade do episódio cabe somente ao Governo australiano, que "tem apoiado entusiasticamente a campanha antirussa dirigida por Washington", ao mesmo tempo que tenta esconder da opinião pública "as circunstâncias nada invejáveis que apontam para um envolvimento crescente da Austrália no conflito da Ucrânia".





A Austrália começou por enviar a Kiev veículos armados, logo após a invasão russa e o auxílio militar de Camberra a Kiev cifra-se já em 610 milhões de dólares, de um total de 790 milhões de dólares em ajudas.







Em fevereiro deste ano anunciou a entrega de drones para auxiliar a resistência ucraniana. "Estes sistemas providenciam uma capacidade acrescida para recolha de informações, vigilância e reconhecimento no campo de batalha, para as Forças Armadas Ucranianas enquanto continuam a combater", afirmou o Governo australiano ao anunciar a remessa.





Na semana passada, o embaixador ucraniano para a Austrália, Vasyl Myroshnychenko, publicou na rede X, antigo Twitter, a ligação para um artigo que sugeria que "drones de cartão" produzidos na Austrália tinham sido usados num ataque a um aeródromo em Kursk no final de agosto.





Para o embaixador, o alvo era "legítimo" para as Forças Armadas ucranianas. "A Rússia usa o aeroporto para lançar operações militares e enviar mísseis para a Ucrânia", afirmou.





Kiev comprometeu-se com os seus aliados NATO que não iria usar as armas enviadas pelos membros da organização para atacar alvos em território vizinho, de forma a evitar dar pretextos a Moscovo para apontar o dedo e atacar a Aliança Atlântica.







A Austrália não é contudo um membro NATO, pelo que o uso de drones australianos em ataques à Rússia, por parte de Kiev, não está abrangido por esta garantia.