Kremlin confia numa rápida estabilização dos mercados russos

"Sim, é uma reação emocional inevitável, mas ao mesmo tempo irá certamente estabilizar e tornar-se mais equilibrada e calma em breve", disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov numa conferência de imprensa telefónica, comentando o mergulho na bolsa de Moscovo, que chegou a cair até 45,2%.

"Foi criada a necessária reserva de força", disse.

Pouco depois da queda da bolsa de valores de 45,2%, que forçou uma suspensão temporária da negociação, a bolsa de Moscovo reduzia as perdas para cerca de 34,2%, cerca de 12:30 em Lisboa, com o MOEX a cair para 2.028,69 pontos, contra 3.084,74 pontos no fecho de quarta-feira.

Peskov disse que o Presidente russo irá reunir-se hoje com executivos das principais empresas do país para analisar a situação e trocar pontos de vista.

Devido às tensões militares entre a Rússia e a Ucrânia nas últimas semanas, o índice MOEX perdeu 52,13% no último mês e 55,37% no último ano.

Entretanto, o Banco Central da Rússia anunciou hoje que irá tomar medidas adicionais para estabilizar o mercado financeiro depois de o rublo, a moeda nacional, ter caído 10% na sequência do anúncio da operação militar russa na Ucrânia Oriental.

"O Banco da Rússia assegurará a estabilidade financeira e a continuidade ininterrupta das operações das organizações financeiras", disse o banco central num comunicado.

A moeda russa ultrapassou hoje a marca de quase 90 rublos por dólar e 101 rublos por euro devido à invasão da Ucrânia.

A queda da moeda e das ações russas teve início em 21 de fevereiro, depois do anúncio do reconhecimento por Moscovo das repúblicas separatistas de Donbas.

O maior banco russo, Sber, também garantiu hoje que está "preparado para qualquer desenvolvimento da situação" e que dispõe de todos os recursos e conhecimentos necessários para manter a situação sob controlo e assegurar a proteção dos interesses dos seus clientes.