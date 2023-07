Kremlin confirma suspensão de acordo de exportação de cereais no Mar Negro

"O acordo dos cereais está suspenso", adiantou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na habitual conferência de imprensa por telefone.



"Infelizmente, a parte desses acordos do Mar Negro em relação à Rússia não foi implementada até agora, por isso o seu efeito foi encerrado", sublinhou.



Citado na Reuters, Peskov acrescentou que a decisão de não renovar o acordo não está relacionada com o ataque noturno na ponte entre a Rússia e a Crimeia, descrevendo-o, no entanto, como um "ato terrorista". Moscovo responsabiliza a Ucrânia.A Rússia notificou já oficialmente a Turquia, a Ucrânia e as Nações Unidas de que é contra a extensão do acordo de exportação de grãos do Mar Negro, segundo a agência RIA, que cita a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

A Rússia ameaçou sair do pacto porque disse que suas exigências para melhorar as próprias exportações de grãos e fertilizantes não foram atendidas.Moscovo argumentou também que não chegavam grãos suficientes aos países pobres.

"Assim que a parte russa dos acordos for cumprida, o lado russo retornará à implementação deste acordo, imediatamente", acrescentou Peskov.

O último navio a navegar ao abrigo deste acordo deixou o sul da Ucrânia no domingo.