Kremlin nega alegada invasão do telemóvel da ex-primeira-ministra britânica

O Kremlin negou hoje a alegada invasão russa do telefone pessoal da ex-primeira-ministra britânica, Liz Truss, no verão passado, quando era ministra dos Negócios Estrangeiros do Governo de Boris Johnson, conforme avançou o tabloide Mail on Sunday.