Kremlin nega ter cometido crimes de guerra na Ucrânia

A Ucrânia acusa a Rússia de atacar mais uma central nuclear, desta vez na região de Mykolaiv, no sul do país. Várias testemunhas revelam mais atrocidades cometidas na região de Kharkiv. O Kremlin nega as valas comuns e de ter cometido crimes de guerra.