Kremlin pede a Macron e a Merkel que acabem com "provocações" de Kiev

O Kremlin apelou ao Presidente francês, Emmanuel Macron, e à chanceler alemã, Angela Merkel, que devem reunir-se hoje com o Presidente ucraniano, para que pressionem Volodymyr Zelensky a acabar com "as provocações" no leste do país.