Kremlin pessimista com renovação de acordo de cereais do Mar Negro





“Até agora não temos nada a comunicar sobre a implementação da parte do acordo que diz respeito à Rússia”, acrescentou.



Já o enviado de Moscovo às Nações Unidas em Genebra afirmou que “não havia motivos para manter o status quo do acordo” que deve expirar a 18 de julho.



“A Rússia tem prolongado repetidamente o acordo na esperança de mudanças positivas. No entanto, o que estamos agora a ver não nos dá motivos para concordar com a manutenção do status quo”, afirmou Gennady Gatilov ao jornal russo Izvestia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou em conferência de imprensa que “não havia muitas esperanças de que fosse prorrogado”.Já o enviado de Moscovo às Nações Unidas em Genebra afirmou que “não havia motivos para manter odo acordo” que deve expirar a 18 de julho.“A Rússia tem prolongado repetidamente o acordo na esperança de mudanças positivas. No entanto, o que estamos agora a ver não nos dá motivos para concordar com a manutenção do”, afirmou Gennady Gatilov ao jornal russo O acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, que foi mediado pela Turquia e Nações Unidas em julho de 2022, visava evitar uma crise global alimentar, permitindo que os cereais ucranianos retidos devido à invasão russa fossem exportados com segurança dos portos do Mar Negro.



Na passada semana, Moscovo revelou que não via razão para prolongar o acordo para além de 17 de julho porque o Ocidente tem agido de forma “ultrajante” em relação ao acordo, apesar de assegurar aos países pobres que as exportações se vão manter.



A Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores agrícolas de cereais e oleaginosas, desde o trigo e a cevada à colza e ao óleo de girassol. Moscovo domina também o mercado de fertilizantes.

porque o Ocidente tem agido de forma “ultrajante” em relação ao acordo, apesar de assegurar aos países pobres que as exportações se vão manter.A Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores agrícolas de cereais e oleaginosas, desde o trigo e a cevada à colza e ao óleo de girassol. Moscovo domina também o mercado de fertilizantes. UE pondera concessão a banco russo Como sinal para Moscovo, Bruxelas está a considerar uma proposta para que o Banco Agrícola Russo crie uma subsidiária para se reconectar à rede financeira global, avança esta segunda-feira o Financial Times.



A medida visa salvaguardar o acordo do Mar Negro.



O plano russo, proposto através de conversações mediadas pela ONU, permitiria que a entidade bancária tratasse dos pagamentos relacionados com as exportações de cereais.



A nova entidade seria autorizada a usar o sistema global de mensagens SWIFT, que foi bloqueado aos maiores bancos russos na sequência da invasão da Ucrânia.



Em resposta ao Financial Times, Olga Trofimtseva, do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros, afirmou que “a União Europeia quer de alguma forma facilitar o negócio de cereis”.



“Por um lado, todas as oportunidades para as exportações agrícolas são boas. Por outro lado, fazer concessões a um chantagista significa encorajá-lo a chantagear. É um axioma bem conhecido: um chantagista não termina se cumprirmos as exigências. Apenas faz novas”, escreveu Olga Trofimtseva na rede social Telegram.



Para além do restabelecimento do acesso ao SWIFT, a Rússia quer também retomar o fornecimento de maquinaria agrícola e de peças, bem como a supressão das sanções em matérias de seguros. Como sinal para Moscovo, Bruxelas está a considerar uma proposta para que o Banco Agrícola Russo crie uma subsidiária para se reconectar à rede financeira global, avança esta segunda-feira oA medida visa salvaguardar o acordo do Mar Negro.O plano russo, proposto através de conversações mediadas pela ONU, permitiria que a entidade bancária tratasse dos pagamentos relacionados com as exportações de cereais.Em resposta ao Financial Times, Olga Trofimtseva, do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros, afirmou que “a União Europeia quer de alguma forma facilitar o negócio de cereis”.“Por um lado, todas as oportunidades para as exportações agrícolas são boas. Por outro lado, fazer concessões a um chantagista significa encorajá-lo a chantagear. É um axioma bem conhecido: um chantagista não termina se cumprirmos as exigências. Apenas faz novas”, escreveu Olga Trofimtseva na rede socialPara além do restabelecimento do acesso ao SWIFT, a Rússia quer também retomar o fornecimento de maquinaria agrícola e de peças, bem como a supressão das sanções em matérias de seguros.