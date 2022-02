Kremlin será responsabilizado pelos seus atos, advertem líderes da União Europeia

Os líderes da UE devem encontrar-se hoje numa cimeira em Bruxelas às 20:00 (19:00 em Lisboa), já depois de Moscovo ter sido avisado sobre o endurecimento das sanções europeias caso a Rússia atacasse a Ucrânia.

"Vamos pedir contas ao Kremlin", escreveram o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, numa publicação conjunta na rede social Twitter.

"Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas escuras, os nossos pensamentos estão com a Ucrânia e as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam este ataque não provocado e temem pelas suas vidas", acrescentaram.

We condemn Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.



It must withdraw its military and fully respect Ukraine's territorial integrity.



The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.



The EU stands with Ukraine.