Kyriakos Mitsotakis volta a garantir o lugar de primeiro-ministro na Grécia

Foto: Alexandros Vlachos - EPA

Um politico controverso que apostou tudo na recuperação económica do país depois da crise financeira, mas que é criticado em relação ao respeito pelo Estado de Direito.



Mitsotakis é primeiro-ministro da Grécia desde 2019. No domingo renovou o mandato.



O líder do partido Nova Democracia da Grécia tomará posse como primeiro-ministro esta segunda-feira, depois que uma vitória retumbante em uma eleição repetida no domingo lhe deu um segundo mandato de quatro anos.



O Nova Democracia, de centro-direita, conquistou 40,5 por cento dos votos e 158 assentos no Parlamento de 300 assentos, mais de 20 pontos à frente do esquerdista Syriza, que governou o país de 2015 a 2019, inclusive no auge da crise económica de uma década na Grécia.