La Palma. Torrente de lava dividiu-se em dois enormes rios a caminho do mar

A lava da corrente principal separou-se em dois enormes rios a caminho do mar. Alguns especialistas que estavam no terreno tiveram de fugir, habitantes tiveram de abandonar as casas e muitas plantações de banana das Canárias ficaram destruídas.



A enviada especial da RTP a La Palma, Daniela Santiago, está no local a acompanhar a situação.