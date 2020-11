Lam anuncia medidas acordadas com Pequim para resgatar a economia de Hong Kong

Num longo discurso proferido perante o Conselho Legislativo, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, assegurou que a antiga colónia britânica recebeu "golpes sem precedentes", nos últimos anos, que "minaram gravemente a estabilidade social".

Lam destacou o impacto económico da pandemia da covid-19, a "agitação social proveniente da oposição" e "atos que ameaçam a segurança nacional devido à interferência de forças externas".

"Devem ser encontrados meios para tirar Hong Kong do impasse e restaurar a confiança pública", apontou.

Lam defendeu as suas últimas visitas a Pequim, onde concordou em promover a integração no projeto Área da Grande Baía, que inclui Macau e várias cidades da província de Guangdong, e que visa transformar o sudeste da China numa megametrópole de referência internacional no setor financeiro e tecnológico.

Lam também anunciou um plano para ligar as bolsas de valores da China e de Hong Kong, o que permitirá que mais empresas da China continental beneficiem da ligação de Hong Kong ao mundo enquanto praça financeira.

"Hong Kong tem de aproveitar as oportunidades que a China lhe oferece", acrescentou.

As relações com a China marcaram o discurso de Lam, que justificou a Lei de Segurança Nacional, aprovada por Pequim, com o objetivo de desarmar os protestos antigovernamentais que abalaram a cidade no ano passado.

"Existem pessoas com más intenções, influenciadas por forças externas, que se aproveitaram da situação política e social relativamente complicada de Hong Kong", disse.

"A nossa prioridade é resgatar a ordem constitucional para nos libertarmos do caos", descreveu.

A lei prevê prisão perpétua por atos como secessão ou conspiração com forças estrangeiras, o que gerou receios entre muitos habitantes de Hong Kong, durante décadas habituados a liberdades políticas inexistentes no resto da China.

Desde que a nova legislação foi aprovada, vários ativistas pró-democracia foram detidos, enquanto outros optaram pelo exílio.

Lam anunciou também que o seu Executivo vai apresentar um projeto de lei para "alterar os decretos sobre a tomada de posse de funcionários públicos", bem como uma campanha educacional para "melhorar a compreensão sobre o Estado de Direito".

Os deputados da oposição renunciaram aos seus assentos na assembleia local, este mês, depois de quatro deles terem sido destituídos do cargo, devido a um decreto aprovado por Pequim, que permitiu ao governo local retirar políticos eleitos dos seus cargos sem ter que recorrer a instâncias judiciais.

"Se houver evidências de que alguém violou a lei, o acusado deve enfrentar sanções, independentemente do seu estatuto ou origem", acrescentou Lam sobre os mais de 2.000 suspeitos que estão a ser processados pela sua participação nos protestos no ano passado, segundo dados do jornal de Hong Kong South China Morning Post.