Lançada oitava missão tripulada para a Estação Espacial Internacional

O lançamento teve lugar, como previsto, às 3h53 desta segunda-feira em Lisboa, a partir do Centro Espacial Kennedy, no centro da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, a bordo de uma nave espacial Dragon, a Endeavour, impulsionada por um foguetão Falcon 9.

A bordo da nova missão comercial SpaceX Crew-8 estão os astronautas da NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o cosmonauta russo Roscosmos Alexander Grebenkin.

Estes voos tiveram início em 2020 e permitiram aos Estados Unidos voltar a enviar astronautas a partir de solo norte-americano, depois do cancelamento do programa de vaivéns espaciais em 2011.