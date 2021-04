Lançado o terceiro voo tripulado da Space X com destino à Estação Espacial Internacional

O lançamento acontece após um adiamento devido a condições meteorológicas adversas. Um momento acompanhado pelo enviado especial da RTP, João Ricardo Vasconcelos, no Kennedy Space Center. A cápsula espacial Crew Dragon é o terceiro voo tripulado da Space X com destino à Estação Espacial Internacional e integra pela primeira vez um astronauta europeu.