Lançamento de Artemis I adiado novamente

A descolagem em direção à Lua só vai ser possível depois do dia 20, mas as baterias do foguetão podem não resistir tanto tempo. Substituir as baterias obriga a retirar o foguetão da plataforma numa operação que poderá ser demorada.



A missão pode vir a ser adiada para meados de outubro ou, no pior dos cenários, para dezembro.