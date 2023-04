Lançamento do satélite para Júpiter deverá ocorrer hoje

O lançamento esteve previsto para quinta-feira, mas foi adiado para hoje às 13h14 (hora de Lisboa) devido às condições meteorológicas adversas, no caso risco de raios.O foguetão europeu Ariane 5 que transportará o satélite vai partir da ESA em Kourou, na Guiana Francesa, onde Portugal, membro da ESA, estará representado pelo presidente da agência espacial portuguesa Portugal Space, Ricardo Conde.A missão tem o engenheiro aeroespacial Bruno Sousa como diretor de operações de voo e contou com o engenheiro de antenas Luís Rolo na testagem de duas antenas de dois dos 10 instrumentos do satélite, uma sonda-radar e um radiotelescópio. Ambos trabalham na ESA há mais de 10 anos.