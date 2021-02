Lavrov acusa Ocidente de "dualidade de critérios"

"Falámos em grande detalhe sobre aquilo que o Ocidente está a tentar esconder na gaveta. Estou a falar sobre estabelecer a verdade sobre aquilo que aconteceu a Navalny: quando e onde aconteceu", sublinhou Lavrov durante uma conferência de imprensa conjunta com o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, antes de um encontro entre ambos.

Referindo que já "reiterou muitas vezes" que tanto os "médicos civis russos como alemães" não encontraram veneno no corpo de Navalny, o chefe da diplomacia russa frisou que é "bastante revelador" que tenham sido "médicos militares alemães" a descobrirem-no.

"Nós apoiamos a transparência e acho que todos aqui percebemos isso", referiu.

Lavrov informou ainda que a Rússia já tentou "várias vezes receber os resultados dos testes" feitos ao opositor russo, mas que a França, a Alemanha e a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) "nunca responderam" aos pedidos - o ministério da Justiça alemão anunciou, no entanto, em janeiro que já tinha fornecido dados ao Kremlin no âmbito da investigação russa ao envenenamento de Navalny.

"É má-criação, para falar de maneira cordial, e tanta arrogância da Europa cultural parece-me inaceitável e rejeitamo-la veementemente", frisou.

O ministro russo referiu que a "abordagem [da EU] desde o início" é a de que "não irão apresentar factos" a Moscovo -- uma postura que qualificou de "ridícula" -- e salientou que, se se olhar para as regras do Estado de direito que são "preservadas e usadas na Europa", é o acusado que "tem de provar a sua inocência".

"Começamos a habituar-nos ao facto de que a UE tenta impor restrições unilaterais e ilegítimas e é por isso que a consideramos, neste estado, um parceiro pouco credível", afirmou.

Lavrov chamou ainda a atenção para a "dualidade de critérios" que existe entre a cobertura mediática do que se passa no Ocidente e a do caso Navalny, sublinhando que as forças policiais "nem sequer usam gás lacrimogéneo" contra os manifestantes, elencando, em contrapartida, um conjunto de ocasiões na Europa onde isso aconteceu.

Diante do chefe de diplomacia europeia, o catalão Josep Borrell, Lavrov apontou a situação do referendo na Catalunha como sendo paradigmática da dualidade de critérios que referiu.

"Queria comentar a situação de três prisioneiros que foram condenados a dez anos de prisão por terem organizado um referendo na Catalunha, algo de que fomos acusados sem fundamento nenhum. Na altura, as autoridades judiciais da Bélgica e da Alemanha instaram as autoridades espanholas a retirarem esta decisão politicamente motivada e as autoridades espanholas responderam que tinham o seu próprio sistema judicial e que sabiam as decisões que tomavam", apontou.

Precisando que a Rússia quer "a mesma postura" da parte do Ocidente em termos de "medidas recíprocas", Lavrov enumerou ainda a situação da invasão do Capitólio, sublinhando que "400 pessoas foram detidas" por terem sido "acusadas de atacar a polícia", tendo-se registado o mesmo na Rússia.

O chefe da diplomacia russa frisou assim que "não percebe" porque é que os jornalistas querem tornar o caso Navalny "especificamente interessante" ao pedirem reações "aos seus políticos" sobre a questão, mas convidou-os a também "levarem a cabo investigações sobre situações na Europa em que políticos ou candidatos pedem que Estados estrangeiros imponham sanções contra os seus próprios países".

"Seria muito interessante para todos", referiu.

Lavrov concluiu a conferência de imprensa ressalvando que é "difícil vender boas notícias neste momento", e que por isso os jornalistas "precisam de escândalos", mas sublinhou que há muitas áreas em que a Rússia e a União Europeia podem cooperar: da educação e investigação, à transição climática.

Um tribunal russo condenou, na terça-feira, Alexei Navalny a dois anos e meio de prisão, por violação de liberdade condicional.

O juiz decidiu que Navalny violou a liberdade condicional, por não ter comparecido às autoridades competentes, no ano passado.

Navalny, de 44 anos, foi detido em 17 de janeiro ao regressar de cinco meses na Alemanha, após um envenenamento que o opositor atribuiu ao Kremlin, apesar dos desmentidos das autoridades russas.

Para se defender da acusação de violação da liberdade condicional, os advogados de Navalny argumentaram que a não comparência perante as autoridades se deveu ao facto de o líder político estar a recuperar-se de envenenamento na Alemanha.