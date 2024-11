Foto: Ministério russo dos Negócios Estrangeiros via Reuters

As declarações surgem num contexto de escalada de ameaças militares entre Moscovo e Kiev. Os Estados Unidos garantem que vão continuar a apoiar a Ucrânia ao longo do próximo ano e dizem que levam "a sério" as ameaças russas de atacar a nova base norte-americana na Polónia.