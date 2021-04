Le Pen à espreita. Ministra da Defesa ameaça sancionar "generais irresponsáveis"

A carta a Emmanuel Macron foi publicada a 21 de Abril na revista de extrema-direitae está assinada por 24 generais na reserva, uma centena de outros oficiais e um milhar de graduados do exército francês. Evocando o que chamam de “delito” da França, no diagnóstico dos signatários é a própria França que está em risco de “desintegração” face à ameaça do “islamismo e às hordas das periferias”, que abrem caminho “a dogmas contrários à nossa Constituição”.

Com o país a um ano de eleições presidenciais, os militares apelam ao patriotismo e lançam para o ar cenários de uma intervenção, que mais não será do que outro nome para guerra civil, caso o presidente Macron nada faça para “erradicar esses perigos” que – consideram - estão a levar a França para o declínio.



“Estamos prontos para apoiar políticas que levem em consideração a salvaguarda da nação. Por outro lado, se nada for feito, a frouxidão continuará a espalhar-se inexoravelmente na sociedade, acabando por causar uma explosão e a intervenção dos nossos companheiros no ativo numa missão perigosa para proteger nossos valores civilizacionais”, refere a missiva a Emmanuel Macron.



A esquerda veio de imediato denunciar o que considera ser um projecto de golpe de Estado militar, denunciando o silêncio do Eliseu e da ministra da Defesa. Uma dessas vozes que se levantou foi a de Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento França Insubmissa.

Alors ? Le garde des Sceaux ? La ministre des Armées, le Président chef des armées ? La loi vous intéresse ou les factieux sont vos amis ?



Ainda assim, Florence Parly apenas reagiu depois de a líder da extrema-direita Marine Le Pen ter endereçado aos signatários um convite – também publicado pela Valeurs Actuelles – para se juntarem ao seu projecto, num apelo directo a apoiarem a sua candidatura às presidenciais de 2022. Segundo o Cevipof, centro de pesquisas em ciências políticas da universidade Sciences Po Paris, já em 2017 terão votado em Le Pen mais de 40% dos militares, um sinal de forte adesão daquele sector ao seu programa político.



Recuperando uma retórica que lhe é familiar, Le Pen pegou nas palavras dos militares na reserva para relançar o mote da batalha pela França. Escassos dias após a publicação dos militares, o semanário de extrema-direita dava espaço às palavras da líder da União Nacional. “Como cidadã e como política, subscrevo as vossas análises e partilho da vossa preocupação. Convido-vos a juntarem-se a nós para a batalha que se avizinha, certamente uma batalha política e pacífica, mas que é acima de tudo a batalha pela França”, escreveu Le Pen.





Perante a entrada em cena da líder da extrema-direita francesa, e perante a instigação da esquerda, a ministra da Defesa quebrou por fim o silêncio para criticar ambas as partes, acusando os militares de confundirem os princípios de “lealdade e neutralidade” a que estão obrigados e Le Pen por, enquanto candidata a chefe das Forças Armadas, não compreender a natureza da missão militar.





“Dois princípios imutáveis guiam a ação dos militares em relação à esfera política: neutralidade e lealdade. As palavras da senhora deputada Le Pen refletem um grave desconhecimento da instituição militar, preocupante para quem pretende vir a ser chefe das Forças Armadas”, refere a ministra da Defesa no Twitter.







“Os exércitos não existem para fazer campanha [eleitoral], mas para defender a França”, sublinha Parly numa publicação naquela rede social.

Num processo que parece estar ainda em desenvolvimento no que respeita à aparente dissidência dos militares, a ministra da Defesa começou por recordar aos subscritores do documento os princípios da neutralidade e da lealdade.



Florence Parly sublinha que o texto “irresponsável publicado em Valeurs Actuelles é assinado apenas por militares reformados, que já não têm já qualquer função nos nossos exércitos, representando-se apenas a si próprios”. De acordo com a rádio France Info, a carta não terá sido assinada por nenhum general de cinco estrelas, mas entre os signatários está o general Christian Piquemal, punido em 2019 por participar numa manifestação contra a “islamização da Europa”.





“Quem são estes generais reformados que afirmam defender a França enquanto agitam as tochas do ódio? Quem são estes generais reformados que afirmam lutar contra o “delito” da França acenando com uma guerra civil? Vamos dizê-lo muito claramente: nenhum general no ativo assinou esta carta. Estamos a falar de 20 generais reformados e irresponsáveis que só se representam a si próprios”, escreve a governante numa resposta a Le Pen, publicada na imprensa desta segunda-feira.



Face ao cenário de violação do dever de reserva, Parly ameaçou entretanto os subscritores com punições. “Pior do que negar a identidade militar, [os subscritores da carta ao presidente Emmanuel Macron] disfarçam-na para servir interesses eleitorais nauseabundos”, referia já no texto endereçado à líder da extrema-direita.





Em entrevista à rádio France Info, Florence Parly adiantou ter já pedido ao chefe do Estado-Maior “que aplicasse as regras que estão previstas no estatuto dos militares, ou seja, as sanções”.