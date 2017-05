9h20 - Hollande já votou



O Presidente cessante de França votou pouco depois das 10h00 locais (9h00 em Lisboa). Um momento acompanhado em direto pela RTP.



Emmanuel Macron apareceu em público a poucas horas da votação deste domingo. Numa pequena cidade do litoral onde tem casa de família, o adversário de Marine Le Pen disse esperar por uma forte participação dos franceses.Números da segunda volta das presidenciais francesas: 47 milhões de eleitores distribuem-se por 66.546 assembleias de voto; há 50 mil polícias e militares destacados para tentar garantir a segurança do dia de votação.Emmanuel Macron, de 39 anos, europeísta, antigo banqueiro e ex-ministro da Economia na era de François Hollande, chega a este dia como favorito nas sondagens, que lhe dão entre 61,5 a 63 por cento das intenções de voto. Marine Le Pen, contestatária da União Europeia, rosto da extrema-direita e líder da Frente Nacional, aparece com 37 a 38,5 por cento.Recuperamos aqui os perfis de Macron e Le Pen.Numa histórica primeira volta, os eleitores excluíram nove candidatos, entre os quais François Fillon (20,01 por cento), Jean-Luc Mélenchon (19,58 por cento) e Benoît Hamon (6,36 por cento).O oitavo presidente da V República francesa será escolhido este domingo. Deverá ser proclamado dia 11 de maio. A cerimónia de investidura terá de acontecer, no máximo, até ao dia 14 deste mês, quando termina o mandato de François Hollande.