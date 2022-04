Le Pen pede a eleitores para "não ouvirem os arautos da desgraça"

"Há 15 anos que apoio o partido, mesmo antes de Marine. Seguia o pai, Jean-Marie Le Pen, mas desde que é Marine, o partido mudou. É um partido mais popular hoje em dia. Partimos da extrema-direita e hoje é um partido nacionalista. Ela é contra a violência, ela é pela democracia e quer devolver-nos a nossa soberania", disse Geráld, reformado, em declarações à Agência Lusa.

Gérald, tal como mais de três mil pessoas, veio hoje a Arras, capital da região de Pas-de-Calais, no norte da França, onde se realizou o último comício de campanha de Le Pen. É nesta região que Marine Le Pen tem muitos dos seus eleitores, que em 2017 a elegeram como deputada para a Assembleia Nacional.

E foi aqui que Le Pen deixou um último apelo a todos os franceses, das eleições presidenciais de dia 24 de abril.

"Filhas e filhos de França, não oiçam os arautos da desgraça, não acreditem nos vendedores ambulantes da calúnia. Não cedam aos instigadores de inúteis tensões", apelou a candidata, quase já sem voz, após meses de campanha na estrada, tentando atrair ainda o voto dos indecisos e contrariar a diabolização do voto na extrema-direita, jogada pelo seu opositor.

Depois do debate de quarta-feira à noite contra Emmanuel Macron, Le Pen encarna cada vez mais o papel de Presidente, acreditam os seus apoiantes.

"Marine Le Pen trabalhou e isso vê-se, desde logo na maneira como ela se apresenta. No seu programa, ela ouve as pessoas, portanto adiro a 100%. Ela esteve bem no debate e o Presidente só mostrou desprezo por ela", resumiu Charlotte, mãe de três crianças.

Também Le Pen disse que Macron foi "condescendente" e de uma "arrogância sem limites" durante as três horas do debate, afirmando mesmo que o Presidente que em 2017 foi apresentado como "um sobredotado" da economia, foi "um cancro" para a França.

Apoiante da União Nacional, Charlotte diz que foi prejudicada no seu dia-a-dia neste mandato de Macron, devido à lei que fiscaliza de forma mais restritiva o ensino em casa - já que esta francesa escolheu retirar os filhos da escola pública - e na imposição da vacinação, já que Charlotte e a família não são vacinados contra a covid-19.

Mas, acima de tudo, os franceses que vieram até Arras estão à procura de soluções que melhorem a sua vida. Na região de Pas-de-Calais, 18,4% dos habitantes vivem abaixo do limiar da pobreza, uma realidade que se tem agravado desde a covid-19.

"Ela apresenta as medidas que me importam, sobretudo em relação ao poder de compra, mas também ambiente e imigração. Mas foi ela que lançou o tema do poder de compra e é isso que vai seduzir os eleitores de (Jean-Luc) Mélenchon e de Valérie Pécresse nesta segunda volta", disse Valentin, de 24 anos.

Este jovem comercial explicou que, com o aumento dos combustíveis, as pessoas nesta região veem a sua vida complicar-se, já que frequentemente para ir trabalhar ou levar as crianças à escola, é preciso fazer 20 quilómetros de carro duas ou três vezes por dia.

Quanto à imigração, o programa de Le Pen, que inclui expulsões de imigrantes ilegais ou preferência das ajudas sociais para os franceses, não parece assustar os netos dos portugueses em França.

"Os meus avós vieram para trabalhar, assimilaram-se, absorveram a cultura francesa, portanto fazem parte de uma imigração sã. Eu tenho muito orgulho neles e nas minhas origens portuguesas", explicou Tony, neto de portugueses vindos de Mangualde.

Para este franco-português de 17 anos e que integra a estrutura de jovens que apoia Marine Le Pen, o seu partido considera apenas "que há demasiados imigrantes" e "é preciso filtrá-los".

"Dá-se prioridade aos estrangeiros, quando em França já há muitos pobres", declarou.

É tentando cativar o voto à esquerda e à direita que Marine Le Pen espera agora colmatar as sondagens que a dão 10% abaixo de Emmanuel Macron. No entanto, os seus apoiantes já pensam nas legislativas e numa possível união com o ex-jornalista Eric Zémmour.

"Há uma pequena esperança, mas mantenho algumas reservas quanto à possível vitória de Emmanuel Macron. Nada está perdido, até porque depois temos as legislativas", disse Valentin.

Para este jovem comercial de 24 anos, uma união entre estas duas figuras da extrema-direita não só é possível, como desejável de forma a fortalecer o número de deputados na Assembleia Nacional, um apelo já lançado pelo partido Reconquista, de Eric Zémmour, onde militam muitos ex-dirigentes do União Nacional de Le Pen.