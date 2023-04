Legado de Erdogan vai manter-se por décadas na Turquia

"O legado institucional de Erdogan vai manter-se", assinalou o autor de "A Turquia sob Erdogan. Como um país virou as costas à democracia e ao mundo ocidental", agora editado em Portugal (Casa das Letras) e quando se perspetiva um duro embate eleitoral nas próximas legislativas e presidenciais, onde o líder turco enfrenta um candidato apoiado pelas principais forças da oposição.

Na perspetiva de uma derrota de Erdogan e do seu partido AKP nas legislativas, no poder desde 2003, o académico búlgaro admite no seu livro uma Turquia com diversas alterações na política externa e interna, mas sem prescindir, com risco calculado, de apontar para a situação no país dentro de 20 anos.

E neste aspeto, não hesita em reconhecer a permanência da herança política do islamita conservador que em 2014 assumiu a presidência do país após 11 anos na chefia do Governo.

"O `erdoganismo` vai manter-se como movimento político, imagino que dentro de 20 anos haverá um líder na Turquia que apele ao seu legado, porque entre 20% a 30% dos turcos vão continuar a acreditar que Erdogan foi enviado por Deus [Alá]. E haverá talvez outros 50% a odiá-lo...", prognosticou o investigador, professor de Estudos Europeus e Relações Internacionais na Universidade de Sófia, diretor do European Policy Institute (EPI), com sede na capital búlgara.

"Mas será uma referência, pode-se não gostar dele, odiá-lo por várias razões, mas está há tanto tempo no poder que o `erdoganismo` se pode tornar numa mitologia, numa referência na política turca", prosseguiu Dimitar Bechev, ex-responsável pelo escritório do Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR) de Sófia e com as suas investigações incidindo sobre política e história moderna da Turquia e dos Balcãs, política externa da Rússia e relações externas da União Europeia.

A tradição de um Estado forte na Turquia, também abordada nesta sua recente investigação, é afinal resultado de "legados autoritários que moldam o Estado" e com origem no Império otomano, ou no prolongado domínio de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República laica em 1923.

"Na Turquia existe uma longa tradição de um Estado forte e que se impôs à sociedade, é uma experiência de organização em todo o século XX", prosseguiu.

"Erdogan tomou conta do Estado, mesmo fornecendo uma legitimidade democrática porque continuou a vencer as eleições. Mas permanece o mesmo padrão, no sentido de que a atual coligação no poder não inclui apenas os islamistas em torno de Erdogan mas também os nacionalistas, que no passado eram identificados com o `Estado profundo`".

Uma "continuidade" que para Dimitar Bechev -- também investigador não residente do centro europeu do American Council e colaborador regular de `media` e revistas como Al Jazeera, American Interest, Politico, Foreign Policy e Open Democracy --, apenas implicou interpretações diversas do Estado na era pré-Erdogan.

"O islamismo conservador esteve sempre presente na sociedade turca. Após o golpe de Estado militar de 1980, o islão foi favorecido pelo Estado. O Estado não era de nenhuma forma dirigido por islamistas, mas os militares viram o islão como um aliado e quando a esquerda era muito mais ameaçadora nesse período e se alertava para o perigo de uma subversão", recordou.

"O islão tornou-se mais aceitável, mas com certos limites. Os guardiões do Estado estavam seguros que seria um islão com determinadas características, que não seria a versão iraniana ou saudita. Uma mistura muito particular entre nacionalismo e islamismo, que de facto é o que agora existe", adiantou.

O académico deteta o início do declínio do longo consulado de Erdogan a partir de 2008, quando nesse ano é iniciada uma investigação fomentada pelo Governo em torno do Ergenekon, uma alegada rede clandestina, secular e ultranacionalista, com ligações ao "Estado profundo".

Em consequência, o Tribunal Constitucional acusou o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) de Erdogan de "alegada violação dos princípios do laicismo", mas a poderosa formação conseguiu manter-se no poder, que ainda detém.

"Após o caso Ergenekon, Erdogan entendeu que para sobreviver teria de se manter no poder a qualquer custo. E que ser afastado do poder deixava de ser uma opção", frisou.

"Outro sinal, outro ponto de viragem, relaciona-se com os protestos no Parque Gezi em 2013 [maio-junho]. Até então, existia uma aliança entre Erdogan e os designados liberais pró-europeus. Não todos, porque havia muitos desapontados, mas a maioria considerava-o um mal menor", adiantou.

Na sequência da repressão dos protestos no Parque Gezi, registou-se uma clara rutura com o ocidente, com os liberais, e o reforço ao autoritarismo, assinala, e quando em 2010 já tinham sido aprovadas em referendo importantes reformas constitucionais, reforçadas em 2017 com a instauração de um regime presidencialista.

"A questão final foi o processo curdo, porque até 2015 poderia dizer-se que Erdogan era autoritário, mas pelo menos queria promover um acordo de paz com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão [PKK, a guerrilha curda da Turquia]. Mas após 2015, quando começou a considerar como um perigo o Partido Democrático dos Povos (HDP, esquerda e considerada pró-curda) e o PKK, e após ser eleito Presidente em 2014, a guerra regressou e aliou-se aos nacionalistas", afirmou Bechev.

O fracassado golpe militar de julho de 2016 e a resposta implacável do Governo acentuou todas estas tendências, e quando três anos antes um escândalo de corrupção tinha já determinado a rutura final de Erdogan com o clérigo Fetullah Gülen, seu antigo e decisivo aliado na caminhada para o poder.

"De facto, regista-se um lento declínio a partir de 2008 até 2016, quando a Turquia deixa de ser uma democracia funcional", concluiu o académico.